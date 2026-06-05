Путин в курсе: В Кремле подтвердили доклад президенту об «открытом письме» Зеленского

Главе государства Владимиру Путину передали информацию о содержании «открытого письма», направленного Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спикер выступил с комментарием в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге. На уточняющий вопрос о том, ознакомился ли российский лидер с текстом обращения, пресс-секретарь дал предельно лаконичный ответ.

«Ему было доложено», — заявил представитель власти.

На данный момент Кремль не приводит дополнительных деталей о позиции Москвы относительно этой инициативы. Также не озвучиваются возможные ответные шаги или реакция российской стороны на сам документ.

Напомним, накануне было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфликт. Глава МИД Украины Дмитрий Сибига сообщил, что Киев намерен направить послание российскому лидеру Владимиру Путину через дипломатические каналы. Министр подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный ответ. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический ход.