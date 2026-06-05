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5 июня, 07:22

Христофору: Письмо Зеленского Путину поссорит Киев с главой евродипломатии Каллас

Обложка © Gettyimages / Sean Gallup, © Life.ru, © ТАСС / ART SERVICE / ЕРА

Обложка © Gettyimages / Sean Gallup, © Life.ru, © ТАСС / ART SERVICE / ЕРА

Из-за послания, направленного главарём киевского режима Владимиром Зеленским российскому лидеру Владимиру Путину, у Киева могут серьёзно испортиться отношения с руководительницей европейской дипломатии Каей Каллас. Такой точкой зрения в эфире YouTube-канала Duran поделился кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, раньше было множество разногласий и пререканий в тот момент, когда Каллас пыталась диктовать Москве условия для начала переговорного процесса. Теперь же, как считает обозреватель, глава киевского режима своим «дерзким» письмом фактически поступил по-своему, проигнорировав рекомендации Каллас. Христофору сомневается, что она когда-либо забудет ему эту выходку.

Как отметил эксперт, сейчас Брюссель лихорадочно ищет таких посредников по урегулированию украинского кризиса, которые бы устраивали одновременно и Кремль, и ЕС. И любые резкие шаги Зеленского, по мнению журналиста, ломают эту выстроенную координацию.

Он добавил, что в Европе прекрасно видят, насколько критическое положение складывается на линии фронта. Им жизненно необходимы переговоры, а вовсе не ультиматумы и невыполнимые претензии Зеленского — на них Путин, по убеждению Христофору, никогда не согласится.

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Напомним, письмо Владимира Зеленского президенту РФ было открыто опубликовано, в нём говорится, что Киев готов к полной остановке боевых действий на период диалога. Также украинская сторона предлагает провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин на данный момент не ознакомился с содержанием послания.

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Вероника Бакумченко
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