Из-за послания, направленного главарём киевского режима Владимиром Зеленским российскому лидеру Владимиру Путину, у Киева могут серьёзно испортиться отношения с руководительницей европейской дипломатии Каей Каллас. Такой точкой зрения в эфире YouTube-канала Duran поделился кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, раньше было множество разногласий и пререканий в тот момент, когда Каллас пыталась диктовать Москве условия для начала переговорного процесса. Теперь же, как считает обозреватель, глава киевского режима своим «дерзким» письмом фактически поступил по-своему, проигнорировав рекомендации Каллас. Христофору сомневается, что она когда-либо забудет ему эту выходку.

Как отметил эксперт, сейчас Брюссель лихорадочно ищет таких посредников по урегулированию украинского кризиса, которые бы устраивали одновременно и Кремль, и ЕС. И любые резкие шаги Зеленского, по мнению журналиста, ломают эту выстроенную координацию.

Он добавил, что в Европе прекрасно видят, насколько критическое положение складывается на линии фронта. Им жизненно необходимы переговоры, а вовсе не ультиматумы и невыполнимые претензии Зеленского — на них Путин, по убеждению Христофору, никогда не согласится.