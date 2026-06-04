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4 июня, 19:27

Песков: Путин пока не ознакомился с открытым письмом Зеленского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин ещё не ознакомился с посланием главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом Life.ru из Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Путин пока не ознакомился с открытым письмом Зеленского. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Согласно Пескову, письмо было опубликовано в ходе мероприятия, из-за чего Путин не смог ознакомиться с содержанием послания. Сам пресс-секретарь отметил, что ознакомился с письмом, а президенту будет «доложено» после окончания встречи с главой Узбекистана.

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Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Сибига сообщил, что Киев намерен направить послание от Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину через дипломатические каналы. Министр подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный ответ. Само письмо было открыто опубликовано, в нём говорится, что Киев готов к полной остановке боевых действий на период диалога. Также украинская сторона предлагает провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

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Тимур Хингеев
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