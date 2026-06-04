Песков: Путин пока не ознакомился с открытым письмом Зеленского

Президент РФ Владимир Путин ещё не ознакомился с посланием главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом Life.ru из Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Путин пока не ознакомился с открытым письмом Зеленского. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Согласно Пескову, письмо было опубликовано в ходе мероприятия, из-за чего Путин не смог ознакомиться с содержанием послания. Сам пресс-секретарь отметил, что ознакомился с письмом, а президенту будет «доложено» после окончания встречи с главой Узбекистана.