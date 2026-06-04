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4 июня, 19:17

Путин заявил, что в основе конфликта на Украине лежит подавление всего русского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что истоки украинского конфликта лежат в подавлении всего русского.

«В основе конфликта лежит госпереворот на Украине и подавление там всего русского, подавление значительной части населения этой страны, которое не признало результаты этого госпереворота», — сказал глава государства.

Путин заявил, что даже украинские националисты дома говорят по-русски
Путин заявил, что даже украинские националисты дома говорят по-русски

Ранее Владимир Путин заявил, что соглашение об урегулировании конфликта со стороны Украины может подписать и Владимир Зеленский. По его словам, есть «много вариантов» того, с кем Москва будет готова закрепить договорённости. Однако важно, что это будет за документ и какие возможны юридические последствия. Главное, добавил российский лидер, чтобы у Киева было желание завершить конфликт.

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Тимур Хингеев
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