Путин заявил, что в основе конфликта на Украине лежит подавление всего русского

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что истоки украинского конфликта лежат в подавлении всего русского.

«В основе конфликта лежит госпереворот на Украине и подавление там всего русского, подавление значительной части населения этой страны, которое не признало результаты этого госпереворота», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что соглашение об урегулировании конфликта со стороны Украины может подписать и Владимир Зеленский. По его словам, есть «много вариантов» того, с кем Москва будет готова закрепить договорённости. Однако важно, что это будет за документ и какие возможны юридические последствия. Главное, добавил российский лидер, чтобы у Киева было желание завершить конфликт.