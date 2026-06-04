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Регион
4 июня, 19:11

Путин заявил, что даже украинские националисты дома говорят по-русски

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств заявил, что Украина является русскоязычной страной. По его словам, даже украинские националисты в быту общаются на русском языке.

«Знаете, это же русскоговорящая страна. Вот даже эти так называемые националисты, они дома-то в основном по-русски разговаривают», — отметил глава государства.

Российский лидер обратил внимание, что в основе украинского конфликта лежит подавление всего русского. А также — значительной части населения страны, которая не признала результаты госпереворота.

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Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что для начала переговоров по Украине не требуется предварительная приостановка боевых действий, поскольку такой формат уже применялся ранее. Президент отметил, что украинская сторона хочет добиться паузы в продвижении российских войск, но остановить конфликт можно через согласование ранее обсуждавшихся компромиссов. Также российский лидер уточнил, что Украине недостаточно просто принять закон о запрете пропаганды нацизма — необходимо неукоснительно следовать ему на практике.

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Виталий Приходько
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