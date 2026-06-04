Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств заявил, что Украина является русскоязычной страной. По его словам, даже украинские националисты в быту общаются на русском языке.

«Знаете, это же русскоговорящая страна. Вот даже эти так называемые националисты, они дома-то в основном по-русски разговаривают», — отметил глава государства.

Российский лидер обратил внимание, что в основе украинского конфликта лежит подавление всего русского. А также — значительной части населения страны, которая не признала результаты госпереворота.