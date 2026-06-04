Путин: Переговоры по Украине можно начать без прекращения боевых действий

Президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров по Украине не требуется предварительная приостановка боевых действий. По его словам, такой формат уже применялся ранее. Глава государства отметил, что украинская сторона хочет добиться паузы в продвижении российских войск.

«Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. У нас были переговоры, и боевые действия не приостанавливались. Давайте по-честному. Украинская сторона хочет, чтобы мы приостановили движение наших войск», — сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Он добавил, что остановить конфликт можно через согласование компромиссов, которые уже обсуждались ранее.

Также российский лидер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не ожидал, что урегулирование конфликта на Украине окажется настолько сложным. Путин отметил, что со стороны некоторые процессы могут выглядеть проще, чем есть на самом деле. Однако при погружении в проблему выясняется, что в ней много неизвестных составляющих, и каждая из них имеет значение.