Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине стараются не обращать внимания на случаи, связанные с героизацией нацистов и националистов. Он напомнил, что одной из целей СВО Москва называла денацификацию.

Путин заявил, что на Украине «стыдливо не замечают» тему нацизма. Видео © Life.ru

«Вот перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько, по-моему, миллион было уничтожено евреев на Украине. <...> Все стараются не замечать. Стыдливо не замечать», — сказал Путин.

Путин отметил, что на тему нацизма на Украине закрывает глаза и главарь киевского режима Владимир Зеленский — еврей по национальности. Лидер РФ добавил, что дед Зеленского — участник Великой Отечественной войны — в гробу, наверное, перевернулся.

Глава государства также указал на присвоение имён украинских националистических организаций действующим подразделениям ВСУ. Путин подчеркнул, что запрет на пропаганду нацизма должен не только закрепляться в законах, но и исполняться на практике.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» почётного наименования «имени героев УПА*». Этот шаг совпал с государственной церемонией перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника и вызвал шквал жёсткой критики со стороны ближайшего союзника Киева — Польши. Варшава расценила это как прямую героизацию боевиков, на совести которых Волынская резня и массовое убийство около 100 тысяч поляков. Президент Кароль Навроцкий допустил возможность лишения Зеленского ордена Белого орла. В Польше откровенно ждут, когда бывший комик раскается за прославление бандеровцев, но пока этого не происходит.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.