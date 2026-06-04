Путин: Урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем думал Трамп

Президент США Дональд Трамп не ожидал, что урегулирование конфликта на Украине окажется настолько сложным. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По словам российского лидера, Трамп сам публично признавал, что решение украинского кризиса оказалось труднее, чем он предполагал. Путин отметил, что со стороны некоторые процессы могут выглядеть проще, чем есть на самом деле. Однако при погружении в проблему выясняется, что в ней много неизвестных составляющих, и каждая из них имеет значение.

Президент подчеркнул, что именно эти детали усложняют поиск решения и требуют более глубокого подхода к урегулированию.

К слову, администрация Дональда Трампа оказалась перед крайне жёстким выбором по Украине. У Вашингтона остаётся всё меньше пространства для манёвра: либо фактически оставить Киев без прежнего уровня поддержки и потерять лицо, либо всё глубже втягиваться в прямое военное противостояние с Россией. Если Белый дом не подтолкнёт Владимира Зеленского к переговорам, то второй сценарий может привести к полноценному конфликту между Москвой и НАТО.