31 мая, 11:38

Лукашенко похвалил Трампа за правильную позицию по Украине

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его американский коллега Дональд Трамп занимает правильную позицию по украинскому конфликту. По словам белорусского лидера, Минск поддерживает контакты с американской стороной.

«С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильную занимает позицию. Американцы разговаривают», — сказал Лукашенко после саммита ЕАЭС в Астане, его слова приводит БЕЛТА.

При этом он раскритиковал европейских политиков. Лукашенко считает, что они подталкивают Владимира Зеленского к провокационным заявлениям, которые могут усилить напряжённость в регионе. В качестве примера белорусский лидер привёл разговоры о якобы возможной атаке со стороны Белоруссии на Украину.

«А ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Белоруссии на Украину», — пересказал он, описывая позицию европейских политиков.

«Да господь с тобой»: Лукашенко объяснил Макрону, когда Белоруссия применит ядерное оружие

Лукашенко заявил, что все заявления Владимира Зеленского о возможном вступлении республики в конфликт не имеют реальных оснований. Он допустил, что лидер киевского режима «где-то курнул» и говорит то, что ему велят с Запада.

Андрей Бражников
