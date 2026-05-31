Лукашенко похвалил Трампа за правильную позицию по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его американский коллега Дональд Трамп занимает правильную позицию по украинскому конфликту. По словам белорусского лидера, Минск поддерживает контакты с американской стороной.

«С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильную занимает позицию. Американцы разговаривают», — сказал Лукашенко после саммита ЕАЭС в Астане, его слова приводит БЕЛТА.

При этом он раскритиковал европейских политиков. Лукашенко считает, что они подталкивают Владимира Зеленского к провокационным заявлениям, которые могут усилить напряжённость в регионе. В качестве примера белорусский лидер привёл разговоры о якобы возможной атаке со стороны Белоруссии на Украину.

«А ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Белоруссии на Украину», — пересказал он, описывая позицию европейских политиков.

Лукашенко заявил, что все заявления Владимира Зеленского о возможном вступлении республики в конфликт не имеют реальных оснований. Он допустил, что лидер киевского режима «где-то курнул» и говорит то, что ему велят с Запада.