«Где-то курнул, где-то кольнул»: Лукашенко оценил украинские заявления о «500 целях в Белоруссии»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все заявления Владимира Зеленского о возможном вступлении республики в конфликт не имеют реальных оснований. Он допустил, что лидер киевского режима «где-то курнул» и говорит то, что ему велят с Запада. Слова белорусского лидера передаёт журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Лукашенко назвал «трёпом» воинственные заявления Владимира Зеленского в адрес Белоруссии, указав, что украинское военное руководство не желает столкновения с белорусской армией, поскольку понимает, что фронт значительно растянется на многие сотни километров.

Белорусский лидер добавил, что Украина возле границы с Белоруссией сосредоточила военнослужащих, многие из которых были набраны на улице в рамках силовой мобилизации. Это не профессиональные военные, а простые люди — бывшие колхозники и механизаторы.

«Это что за воины? Это ж пушечное мясо», — указал Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусских солдат «никогда не будет на Украине», и Зеленский это знает, но европейцы подталкивают его делать воинственные заявления. При этом в случае атаки на территорию Белоруссии «война получит совершенно иное качество».

«Я пытаюсь понять Зеленского. Идёт война, идёт жуткое давление, пережить это не так просто. Может быть что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул, и он начинает делать это заявление», — заключил белорусский лидер.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадьяр) сообщил, что Киев уже выбрал 500 объектов на территории Белоруссии для нанесения ударов, если та вдруг ввяжется в конфликт.