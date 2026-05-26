«Первые 500 целей уже на карандаше»: Главарь «Птиц Мадьяра» угрожает Белоруссии
В ВСУ перешли к открытым угрозам в адрес Белоруссии из-за мнимой «угрозы». По словам командующего Силами беспилотных систем, главаря подразделения «Птахи Мадьяра» Роберта Бровди, Минску лучше «не лезть в глаза» Киеву.
«Первые 500 целей уже на карандаше», — написал боевик в одной из социальных сетей.
Напомним, на фоне угроз со стороны Украины власти Белоруссии ежедневно фиксируют пересечение границы беспилотниками ВСУ. В некоторых случаях речь идёт далеко не о случайных атаках, считают в Совбезе союзной республики.
