В ВСУ перешли к открытым угрозам в адрес Белоруссии из-за мнимой «угрозы». По словам командующего Силами беспилотных систем, главаря подразделения «Птахи Мадьяра» Роберта Бровди, Минску лучше «не лезть в глаза» Киеву.

«Первые 500 целей уже на карандаше», — написал боевик в одной из социальных сетей.

Напомним, на фоне угроз со стороны Украины власти Белоруссии ежедневно фиксируют пересечение границы беспилотниками ВСУ. В некоторых случаях речь идёт далеко не о случайных атаках, считают в Совбезе союзной республики.