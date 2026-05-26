Владими Зеленский провёл встречу с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, прибывшей в Киев накануне. Кадры их встречи публикует издание «Страна.ua».

В ходе беседы они обсужадил, как избавить Белоруссию от «внешнего влияния Москвы». Экс-комедиант назвал это одним из ключевых условий для нормализации обстановки в соседней республике. А ещё Зеленский заявил, что киевский режим никогда не представлял угрозы для белорусского государства.

Похоже, что главаря киевского режима подводит память — он лично озвучивал угрозы в адрес Минска, причём совсем недавно. Так, 21 мая Зеленский заявил, что Украина готова нанести «превентивный удар» по Белоруссии.