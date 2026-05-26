116 за неделю: В Белоруссии каждый день фиксируют дроны Украины на границе

Белоруссия ежедневно фиксирует попытки украинских боевых дронов пересечь границу, рассказал госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович. Иногда это не случайные атаки, а целенаправленные.

«Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залётами», — приводит его слова агентство БелТА.

По словам Вольфовича, за последнюю неделю БПЛА было 116, а дежурные силы по ним работали 59 раз.

При этом Белоруссия предупреждает страны Прибалтики о беспилотниках ВСУ, которые могут двигаться в сторону их воздушного пространства. Например, недавно так произошло с Литвой.