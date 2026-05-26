116 за неделю: В Белоруссии каждый день фиксируют дроны Украины на границе
Украинские дроны пытались ударить по пограничной инфраструктуре Белоруссии
Белоруссия ежедневно фиксирует попытки украинских боевых дронов пересечь границу, рассказал госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович. Иногда это не случайные атаки, а целенаправленные.
«Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залётами», — приводит его слова агентство БелТА.
По словам Вольфовича, за последнюю неделю БПЛА было 116, а дежурные силы по ним работали 59 раз.
При этом Белоруссия предупреждает страны Прибалтики о беспилотниках ВСУ, которые могут двигаться в сторону их воздушного пространства. Например, недавно так произошло с Литвой.
