«Да господь с тобой»: Лукашенко объяснил Макрону, когда Белоруссия применит ядерное оружие
Лукашенко заявил Макрону, что Минск применит ядерное оружие только при агрессии
Минск применит ядерное оружие только в случае агрессии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону в телефонном разговоре. Политик пересказывал детали беседы журналистам на саммите ЕАЭС в Астане.
По словам Лукашенко, Макрона беспокоила информация о возможном вступлении Белоруссией в войну. «Да я не планирую никуда вступать, зачем мне вступать?» — успокоил глава РБ французского коллегу.
Макрон также упомянул недавнюю совместную тренировку ядерных сил России и Белоруссии.
«Вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную. Вы что, хотите применить ядерное оружие?» — процитировал Лукашенко слова Макрона.
Белорусский лидер заверил собеседника, что речь идёт только об обороне.
«Я говорю: да господь с тобой! Я публично об этом сказал: только в одном случае — если совершена будет агрессия против Белоруссии. Вот и всё», — заключил он.
Напомним, после разговора с Владимиром Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон впервые за годы позвонил Александру Лукашенко. Как рассказал глава РБ на саммите ЕАЭС, Макрон попросил его принять в Минске своё доверенное лицо — встреча запланирована на ближайшие дни.
