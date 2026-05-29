29 мая, 15:01

«Да господь с тобой»: Лукашенко объяснил Макрону, когда Белоруссия применит ядерное оружие

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Минск применит ядерное оружие только в случае агрессии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону в телефонном разговоре. Политик пересказывал детали беседы журналистам на саммите ЕАЭС в Астане.

По словам Лукашенко, Макрона беспокоила информация о возможном вступлении Белоруссией в войну. «Да я не планирую никуда вступать, зачем мне вступать?» — успокоил глава РБ французского коллегу.

Макрон также упомянул недавнюю совместную тренировку ядерных сил России и Белоруссии.

«Вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную. Вы что, хотите применить ядерное оружие?» — процитировал Лукашенко слова Макрона.

Белорусский лидер заверил собеседника, что речь идёт только об обороне.

«Я говорю: да господь с тобой! Я публично об этом сказал: только в одном случае — если совершена будет агрессия против Белоруссии. Вот и всё», — заключил он.

«Ты — аксакал, начинай шевелиться»: Лукашенко призвал Макрона продвигать мирный диалог в Европе
Напомним, после разговора с Владимиром Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон впервые за годы позвонил Александру Лукашенко. Как рассказал глава РБ на саммите ЕАЭС, Макрон попросил его принять в Минске своё доверенное лицо — встреча запланирована на ближайшие дни.

Дарья Денисова
