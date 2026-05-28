Обошлось без угроз: Совбез Белоруссии раскрыл, зачем Макрон мог звонить Лукашенко
Вольфович заявил, что Макрон не угрожал Белоруссии
Обложка © ТАСС / Lukas Barth
Первый за четыре года телефонный разговор Эммануэля Макрона и Александра Лукашенко прошёл без угроз со стороны Парижа. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
По его словам, в Минске не были удивлены звонку французского президента. Вольфович напомнил, что ранее Лукашенко звонил и президент США Дональд Трамп.
«Такого звонка действительно не было четыре года. Что-то, наверное, насторожило президента Франции, прежде всего», — сказал Вольфович.
Он не стал раскрывать содержание разговора, но допустил, что Макрон мог обратиться к Лукашенко за советом.
«Мнение нашего президента, Александра Григорьевича Лукашенко, и его видение развития ситуации настолько высоко [ценится], что им интересуются как многие международные политики, так и СМИ», — отметил госсекретарь Совбеза.
Вольфович подчеркнул, что разговор прошёл в нормальной тональности.
«Угроз со стороны Франции в адрес Белоруссии не прозвучало», — подытожил он.
Телефонный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 24 мая. Позднее телеканал TF1 со ссылкой на окружение французского лидера сообщил, что стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины и перспективы отношений Минска с Евросоюзом.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.