Обошлось без угроз: Совбез Белоруссии раскрыл, зачем Макрон мог звонить Лукашенко

Первый за четыре года телефонный разговор Эммануэля Макрона и Александра Лукашенко прошёл без угроз со стороны Парижа. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам, в Минске не были удивлены звонку французского президента. Вольфович напомнил, что ранее Лукашенко звонил и президент США Дональд Трамп.

«Такого звонка действительно не было четыре года. Что-то, наверное, насторожило президента Франции, прежде всего», — сказал Вольфович.

Он не стал раскрывать содержание разговора, но допустил, что Макрон мог обратиться к Лукашенко за советом.

«Мнение нашего президента, Александра Григорьевича Лукашенко, и его видение развития ситуации настолько высоко [ценится], что им интересуются как многие международные политики, так и СМИ», — отметил госсекретарь Совбеза.

Вольфович подчеркнул, что разговор прошёл в нормальной тональности.

«Угроз со стороны Франции в адрес Белоруссии не прозвучало», — подытожил он.