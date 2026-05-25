В Минске назвали беседу Лукашенко с Макроном провалом изоляции Белоруссии

Телефонный разговор президентов Белоруссии Александра Лукашенко с французским лидером Эмманюэлем Макроном стал провалом попыток изолировать Минск. Такое заявление сделал заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии Олег Гайдукевич.

Беседа глав двух государств состоялась по инициативе французской стороны. Стороны обсудили региональные проблемы и двусторонние отношения. Предыдущий контакт на таком уровне был зафиксирован 26 февраля 2022 года.

«С сильными, независимыми странами всегда будет идти диалог, когда приходит понимание, что санкциями ничего не добиться. Изоляции не получилось. Европа сама себя изолирует», — заявил парламентарий.

По словам Гайдукевича, у республики отличные отношения с Китаем, странами Ближнего Востока и Азии. Диалог с Западом не прекращался, но теперь выходит на новый уровень. Впереди, как он выразился, серьёзные сюрпризы для тех, кто мечтал изолировать Белоруссию.

При этом Минск готов к контактам только на принципах уважения национальных интересов и невмешательства во внутренние дела. Обсуждать же общие проблемы — мир на Украине, миграционный кризис, борьбу с наркотиками и терроризмом — белорусская сторона не отказывается.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон впервые за долгое время позвонил Александру Лукашенко и призвал белорусского лидера не ввязываться в украинский конфликт. Разговор, состоявшийся по инициативе французской стороны, также затронул вопросы улучшения отношений между Белоруссией и Европой.