24 мая, 15:59

Макрон просил Лукашенко не влезать в украинский конфликт

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые за долгое время позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и призвал его не ввязываться в украинский конфликт. Об этом сообщает Agence France Presse.

«Подчеркнул риски, которые несёт для Белоруссии втягивание в войну на Украине. Он также призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Белоруссией и Европой», — приводит агентство слова источника.

Разговор состоялся 24 мая по инициативе французской стороны. Стороны также обсудили региональную повестку и текущее состояние двусторонних контактов. Примечательно, что предыдущий аналогичный диалог между лидерами двух стран фиксировался 26 февраля 2022 года.

Напомним, что перед этим Эмманюэль Макрон созвонился с Владимиром Зеленским. Всё это произошло после удара возмездия по военным объектам Украины. Судя по внезапной дипломатической активности, массированный удар российских войск вызвал серьёзную панику. Помимо Макрона, Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Детали бесед он предпочёл не раскрывать, ограничившись общими словами.

Юлия Сафиулина
