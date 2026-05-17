17 мая, 11:02

«Так и не дошёл до трубки»: Песков высказался о мифическом звонке Макрона Путину

Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА

Президент Франции Эмманюэль Макрон, неоднократно заявлявший о намерении связаться с российским лидером Владимиром Путиным, так и не сделал этого. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что французский лидер на протяжении последних лет регулярно говорил о планах провести телефонный разговор с президентом России.

«Но так и не дошёл до телефонной трубки», — сказал он.

Макрон заявил, что Армения больше не нуждается в России

Вместе с тем представитель Кремля увидел позитивный сигнал в заявлениях европейских лидеров о необходимости диалога с Россией. По словам Пескова, Путин близок к Европе настолько, насколько близка трубка телефона.

Милена Скрипальщикова
