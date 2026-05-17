«Так и не дошёл до трубки»: Песков высказался о мифическом звонке Макрона Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон, неоднократно заявлявший о намерении связаться с российским лидером Владимиром Путиным, так и не сделал этого. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что французский лидер на протяжении последних лет регулярно говорил о планах провести телефонный разговор с президентом России.

«Но так и не дошёл до телефонной трубки», — сказал он.