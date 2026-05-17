17 мая, 10:39

Песков: Путин близок к Европе настолько, насколько близка трубка телефона

Президент России Владимир Путин близок к Европе ровно настолько, насколько близка телефонная трубка. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка», — сказал Песков, комментируя дискуссии о возможных контактах Брюсселя с Москвой.

Ранее финский президент Александр Стубб призвал Европу к прямым переговорам с Россией. По его словам, ЕС нужно отстаивать собственные интересы в украинском вопросе вне зависимости от курса США.

Никита Никонов
