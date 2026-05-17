«Это хорошо»: Песков оценил европейские разговоры о том, что с Россией нужно вести диалог

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что активное обсуждение в Европе необходимости диалога с Москвой является позитивным сдвигом. Об этом он сказал в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Вот это активное обсуждение этой темы, сдвиг, что «когда-то нам как-то придётся с русскими говорить», — это хорошо», — отметил представитель Кремля.