Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Евросоюз в попытке безосновательно втянуться в войну с Россией. Своё мнение он высказал в соцсети X.

По его словам, в ближайшие недели российско-украинский вопрос снова окажется в центре повестки. В качестве примера он привёл канцлера Германии Фридриха Мерца, который, по его выражению, словно безумец разжигает конфликт. Также политик напомнил историю с беспилотниками в Прибалтике, которые на деле оказались украинскими, но вину всё равно повесили на Москву. Филиппо подчеркнул, что никакой угрозы Парижу со стороны России не существует.

«В свете всего этого, лишь одна фраза, которую нужно повторять повсюду: никакой российской угрозы Парижу нет! Настоящая угроза — это проевропейская политика! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!» — резюмировал Филиппо.

Ранее Флориан Филиппо предостерёг, что война с Россией станет катастрофой для всей Европы. Политик задался риторическим вопросом, неужели истинная цель Брюсселя — это война. По его мнению, таким способом ЕС пытается продавить создание европейской армии, силовой переворот в пользу наднационального государства и дать Эммануэлю Макрону повод отложить президентские выборы. Филиппо прямо указал на эти скрытые мотивы.