Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что возможная война с Россией станет катастрофой для Европейского союза. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя обсуждения европейской политики и поддержки Украины.

«Разве наша цель — это война с Россией? Чтобы создать в ЕС «европейскую армию», провести силовой переворот в пользу «европейского государства» и одновременно позволить [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону отложить президентские выборы?» — заявил Филиппо.

Филиппо также раскритиковал руководство Франции и президента Эммануэль Макрон, задавшись вопросом о целях подобной политики.

«Остановитесь! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для Украины, войны и коррупции!» — подчеркнул он.

Политик призвал прекратить поддержку Украины и пересмотреть текущую внешнеполитическую линию Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал, что Европа ведёт против России прокси-войну, в которой Украина выступает лишь инструментом, который надо постоянно подпитывать оружием и деньгами. По его словам, для европейцев потери Киева в людях, территориях и инфраструктуре — всего лишь приемлемые издержки.