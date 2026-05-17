Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 14:54

«Они могли бы подружиться»: Духовник Трампа нашёл у Лукашенко сходство с президентом США

Проповедник Грэм: Лукашенко и Трамп могли бы стать друзьями после личной встречи

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Ilya

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Ilya

Президенты Белоруссии и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп могли бы стать друзьями после личной встречи. Такое мнение высказал американский проповедник, глава Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм после переговоров с белорусским лидером в Минске.

«Он сильно напоминает мне нашего президента, президента Трампа... Я считаю, что он честен в своих суждениях и не боится быть откровенным. Он мне очень понравился», — сказал Грэм. По его словам, Лукашенко и Трамп похожи характерами, поэтому при личном общении могли бы наладить хорошие отношения.

Проповедник предложил белорусскому президенту пригласить американского коллегу в Минск сыграть в гольф. Он выразил надежду, что Трамп однажды посетит Белоруссию. Грэм также заявил, что американский лидер заинтересован в улучшении отношений между двумя странами, и лидеры могли бы содействовать мирным переговорам по Украине.

Лукашенко сравнил Путина и Трампа с императорами
Лукашенко сравнил Путина и Трампа с императорами

Ранее Александр Лукашенко заявил, что его возможная встреча с Дональдом Трампом не должна быть «встречей вассала и императора». По его словам, это политика реального главы государства, который уважает свой народ. Лукашенко подчеркнул, что это не напыщенность и не «петушиная политика», а подход настоящего лидера.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Дональд Трамп
  • США
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar