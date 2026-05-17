«Они могли бы подружиться»: Духовник Трампа нашёл у Лукашенко сходство с президентом США

Президенты Белоруссии и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп могли бы стать друзьями после личной встречи. Такое мнение высказал американский проповедник, глава Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм после переговоров с белорусским лидером в Минске.

«Он сильно напоминает мне нашего президента, президента Трампа... Я считаю, что он честен в своих суждениях и не боится быть откровенным. Он мне очень понравился», — сказал Грэм. По его словам, Лукашенко и Трамп похожи характерами, поэтому при личном общении могли бы наладить хорошие отношения.

Проповедник предложил белорусскому президенту пригласить американского коллегу в Минск сыграть в гольф. Он выразил надежду, что Трамп однажды посетит Белоруссию. Грэм также заявил, что американский лидер заинтересован в улучшении отношений между двумя странами, и лидеры могли бы содействовать мирным переговорам по Украине.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что его возможная встреча с Дональдом Трампом не должна быть «встречей вассала и императора». По его словам, это политика реального главы государства, который уважает свой народ. Лукашенко подчеркнул, что это не напыщенность и не «петушиная политика», а подход настоящего лидера.