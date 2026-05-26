«Загнал себя в тупик»: Зачем Макрон впервые за долгое время связался с Лукашенко
Эксперт Баранов: Макрон звонил Зеленскому и Лукашенко, чтобы выйти из тупика
Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые за долгое время позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, и произошло это сразу после его разговора с Владимиром Зеленским, обратил внимание член Экспертного клуба «Дигория» Даниил Баранов. По его словам, главная интрига кроется именно в последовательности переговоров.
«Понятно, что это не было простым совпадением или жестом вежливости. В этом действии прослеживается прагматичный расчёт, попытка Парижа выйти из дипломатического тупика, в который он сам себя загнал», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».
Он добавил, что Зеленский в разговорах с европейскими лидерами не просто выпрашивает оружие, а детально информирует их о российских планах в отношении Белоруссии и всей Европы. Макрон по-прежнему претендует на роль медиатора от ЕС, поэтому он решил прояснить «красные линии» РФ и РБ, а также попытался подтолкнуть Минск к дистанцированию от Москвы.
Напомним, сразу после после удара возмездия по Киеву Зеленский экстренно связался с Макроном. Последний, к слову, осудил российский удар «Орешником». Далее президент Франции поговорил по телефон с Лукашенко. Он просил лидера Белоруссии не влезать в украинский конфликт.
