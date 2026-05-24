Лукашенко и Макрон поговорили по телефону по инициативе Парижа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и французский лидер Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Как говорится в публикации, стороны обсудили, что происходит в регионе, и как складываются отношения Белоруссии с Евросоюзом и Францией в частности. Инициатива беседы исходила от французской стороны.

Ранее сообщалось, что после массированного ночного удара возмездия по Киеву Владимир Зеленский провёл телефонные разговоры с Макроном и норвежским премьер-министром Йонасом Гару Стёре. Экс-комик отметил, что в ближайшее время планируется ещё одна серия переговоров с союзниками.