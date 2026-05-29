29 мая, 14:22

Лукашенко анонсировал приезд доверенного лица Макрона в Минск

Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС заявил о скором визите в Белоруссию доверенного лица президента Франции Эмманюэля Макрона. Белорусский лидер поделился деталями их недавнего разговора.

Глава РБ пересказал свою реплику французскому коллеге: «О чём мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал».

В ответ, по словам Лукашенко, Макрон попросил принять его эмиссара.

«Господин Президент, вы можете принять моё доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне всё это изложил», — пересказал просьбу глава Республики Беларусь.

Встреча должна состояться в ближайшие дни — в понедельник или вторник.

«Не хочу называть его фамилию. Он назвал координаты. И мы с ним серьёзно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный, он в теме. И я ему выскажу детально все проблемы, которые существуют», — заключил белорусский президент.

Ранее Life.ru писал, что первый за четыре года телефонный разговор Эммануэля Макрона и Александра Лукашенко прошёл без угроз со стороны Парижа. Стороны обсуждали украинский конфликт и отношения Минска и Брюсселя. Беседа состоялась по просьбе Франции.

Дарья Денисова
