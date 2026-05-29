«Не Трамп должен нас толкать»: Лукашенко раскрыл детали разговора с Макроном о безопасности Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о недавнем разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном. По его словам, стороны обсуждали будущее европейской безопасности и роль внешних игроков в урегулировании конфликтов. Об этом глава РБ сообщил журналистам после заседания Высшего евразийского экономического совета.

Лукашенко отметил, что, по их общему мнению, ключевые решения должны приниматься непосредственно европейскими странами, без доминирующего влияния внешних сил.

«Не Дональд Трамп должен трепать там нас по голове и толкать к миру, еще чему-то. А мы должны решать эти вопросы. Потому что мы непосредственно здесь живём. Кстати, Дональд Трамп об этом не единожды уже говорил, что война в Украине — это вопрос Европы. Правильно говорит», — сказал политик после заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.

Лукашенко призвал двигаться в этом направлении и не ждать, пока кто-то «как дохлых котят посадит за стол переговоров».

Отдельно белорусский президент подчеркнул, что не считает правильным, когда США или их представители определяют формат и условия возможных договорённостей. Лукашенко добавил, что участники обсуждения исходят из необходимости самостоятельного поиска решений и отказа от ожиданий внешнего давления или навязанных сценариев.