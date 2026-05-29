«Ты — аксакал, начинай шевелиться»: Лукашенко призвал Макрона продвигать мирный диалог в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону взять на себя роль «движущей силы» в налаживании мирного диалога в Европе и пригласил его посетить Минск. Такое предложение прозвучало в ходе их недавнего телефонного разговора.

По словам Лукашенко, он обратился к Макрону, подчеркнув его многолетний опыт и значимость на европейской политической арене, в то время как другие лидеры, такие как Мерц и Стармер, являются молодыми политиками. Он также отметил, что в Италии премьер-министром является женщина, и задался вопросом, готовы ли европейские страны возложить на нее столь ответственные задачи.

«Я говорю: «Ты — аксакал! Начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко на саммите ЕАЭС заявил о скором визите в Белоруссию доверенного лица президента Макрона. Встреча должна состояться в ближайшие дни — в понедельник или вторник.