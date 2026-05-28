Соединённые Штаты загнали себя в угол. Авторитетное издание Responsible Statecraft сообщило, что уже в ближайшие семь дней администрация Дональда Трампа окажется перед дилеммой: либо бросить киевский режим на произвол судьбы с колоссальной потерей лица, либо влезть в прямую военную стычку с Россией.

Аналитики подчеркнули, что если Белый дом прямо сейчас не заставит Зеленского сесть за стол переговоров, то деваться будет некуда. «Унизительное отступление» или «гораздо более глубокое и опасное военное вмешательство» – так описали варианты авторы статьи. И предупредили: второй путь с высокой вероятностью обернется полноценной войной между Москвой и НАТО.

В тему звучат и недавние заявления постпреда России при ООН Василия Небензи. Он уже сообщил, что никаких переговоров с Киевом сейчас нет и в помине, поскольку РФ представила свои условия, на которые Украина не реагирует.