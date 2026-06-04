Путин и Мирзиёев дадут старт строительству АЭС в Узбекистане

Президент России Владимир Путин вместе с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым примет участие в церемонии закладки атомной электростанции в республике. Об этом глава государства рассказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной в рамках ПМЭФ.

По его словам, узбекский лидер должен вскоре подъехать, после чего состоится старт строительства по видеосвязи. Проект АЭС в Узбекистане является важным этапом двустороннего сотрудничества. При этом главы государств будут находиться в Константинском дворце в Санкт-Петербурге.

Ранее Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, обсудив развитие российско-узбекистанского сотрудничества. В ходе беседы лидеры затронули широкий круг вопросов взаимодействия между двумя странами. Отдельное внимание было уделено текущему состоянию двусторонних связей в различных сферах. Также стороны обсудили планы дальнейших контактов на ближайшую перспективу.