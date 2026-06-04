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Регион
4 июня, 18:50

Путин и Мирзиёев дадут старт строительству АЭС в Узбекистане

Обложка © Гавриил Григоров/ТАСС

Обложка © Гавриил Григоров/ТАСС

Президент России Владимир Путин вместе с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым примет участие в церемонии закладки атомной электростанции в республике. Об этом глава государства рассказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной в рамках ПМЭФ.

По его словам, узбекский лидер должен вскоре подъехать, после чего состоится старт строительства по видеосвязи. Проект АЭС в Узбекистане является важным этапом двустороннего сотрудничества. При этом главы государств будут находиться в Константинском дворце в Санкт-Петербурге.

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Ранее Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, обсудив развитие российско-узбекистанского сотрудничества. В ходе беседы лидеры затронули широкий круг вопросов взаимодействия между двумя странами. Отдельное внимание было уделено текущему состоянию двусторонних связей в различных сферах. Также стороны обсудили планы дальнейших контактов на ближайшую перспективу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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