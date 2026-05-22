Путин и Мирзиёев по телефону обсудили развитие сотрудничества РФ и Узбекистана

Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие российско-узбекистанского сотрудничества. Об этом сообщили в Кремле.

Лидеры России и Узбекистана в ходе беседы затронули широкий круг вопросов взаимодействия между странами. Отдельное внимание было уделено текущему состоянию сотрудничества в различных сферах. Также стороны обсудили планы дальнейших контактов на ближайшую перспективу.

Ранее в преддверии Парада Победы на Красной площади Владимир Путин провёл в Кремле встречу с Шавкатом Мирзиёевым. Российский лидер назвал визит узбекского коллеги проявлением братских отношений и особого уровня доверия. Он отметил, что Мирзиёев прибыл в Москву, несмотря на внешнее давление и угрозы.