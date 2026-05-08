Мирзиёев поздравил Путина и народ России с годовщиной Победы
Обложка © Max / Кремль. Новости
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил российского коллегу Владимира Путина и многонациональный народ России с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры обсудили важность сохранения исторической памяти.
«Эта Победа — наша общая история, это наша общая Победа. И мы её никогда не должны забывать. И всё, что есть, надо передавать молодёжи», — сказал он на встрече с президентом РФ в Кремле.
Встреча Путина и Мирзиёева в Кремле. Видео © Max / Кремль. Новости
Путин оценил отношения между Россией и Узбекистаном как наилучшие. Президент отметил личный вклад Мирзиёева в развитие двустороннего сотрудничества.
«Растёт объем торговли, торгово-экономических связей, реализуются крупные проекты», — сказал Путин в ходе встречи.
Глава государства добавил, что Россия остаётся одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана. Стороны планируют расширять взаимодействие в ключевых отраслях.
Ранее президент РФ также провёл двустороннюю встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры прошли в Представительском кабинете Кремля. В субботу Токаев вместе с другими лидерами посетит парад на Красной площади. Глава Казахстана примет участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.