Путин встретился с президентом Казахстана Токаевым в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры проходят в Представительском кабинете Кремля.

Президент Казахстана прилетел в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В субботу Токаев вместе с другими лидерами посетит парад на Красной площади. Глава Казахстана примет участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата. Также в программе предусмотрены другие торжественные мероприятия.

Этим же вечером в Кремле прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Визит белорусского лидера согласовали так, чтобы совместить праздничные мероприятия с обсуждением накопившихся вопросов. Лидеры двух стран обсудили актуальные темы двусторонней повестки.