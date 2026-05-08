День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 18:56

Путин встретился с президентом Казахстана Токаевым в Кремле

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры проходят в Представительском кабинете Кремля.

Президент Казахстана прилетел в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В субботу Токаев вместе с другими лидерами посетит парад на Красной площади. Глава Казахстана примет участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата. Также в программе предусмотрены другие торжественные мероприятия.

Путин наградил медалями актрис Зудину, Селезнёву и продюсера Пудовкина
Путин наградил медалями актрис Зудину, Селезнёву и продюсера Пудовкина

Этим же вечером в Кремле прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Визит белорусского лидера согласовали так, чтобы совместить праздничные мероприятия с обсуждением накопившихся вопросов. Лидеры двух стран обсудили актуальные темы двусторонней повестки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar