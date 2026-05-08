8 мая, 18:33

Путин наградил медалями актрис Зудину, Селезнёву и продюсера Пудовкина

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей культуры. Документ опубликовали на портале правовой информации. Актрисы Марина Зудина и Наталья Селезнёва получили медали «За заслуги в культуре и искусстве».

Селезнёву наградили за заслуги в области отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность. Актриса работает в Московском академическом театре сатиры.

Продюсер Ларисы Долиной Сергей Пудовкин также вошёл в список награждённых. Директор народной артистки получил медаль «За труды в культуре и искусстве». Президент отметил его вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю работу.

Владимир Путин наградил президента IBA Умара Кремлёва орденом Дружбы

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении актёра Московского театра «Современник» Александра Хованского государственной наградой. Хованский — известный российский артист театра и кино. Он много лет служит в труппе «Современника».

