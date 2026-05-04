Путин наградил актёра Хованского медалью «За труды в культуре и искусстве»

Александр Хованский. Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственной наградой артиста Московского театра «Современник» Александра Ивановича Хованского. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Как говорится в документе, за заслуги в области культуры и искусства заслуженный артист РФ Александр Хованский удостоен медали «За труды в культуре и искусстве».

Александр Хованский — известный российский актёр театра и кино, многие годы служащий в труппе «Современника». На его счету роли в спектаклях «Вишнёвый сад», «Три сестры», «Горе от ума» и других постановках классического и современного репертуара.

Ранее актёр Жан-Клод Ван Дамм рассказал о своей дружбе с Путиным. Он назвал российского лидера «хорошим другом» и вспомнил, как тот объяснил его всемирную известность. По словам актёра, Путин тогда заметил, что секрет его популярности кроется в том, что поступки говорят громче слов.

