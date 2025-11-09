«Пушкин спас»: Актёр Матвеев рассказал о курьёзе на награждении у Путина

Во время вручения награды от президента России Владимира Путина актер Государственного академического русского театра имени М. Горького в Астане Сергей Матвеев испытал сильное волнение, из-за чего забыл свою речь. Как он поделился с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, он не поддался панике и нашёл остроумное решение, завершив свою благодарность цитатой из знаменитого стихотворения Александра Пушкина «Пророк».

«Да, вы знаете, переволновался. Но Пушкин спас. Как всегда», — сказал Матвеев.

Актёра удостоили ордена Дружбы за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.

А ранее пастор объяснил казус на церемонии вручения госнаград Путиным в День народного единства. Когда президент России приступал к вручению награды Олегу Гончарову, представителю Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, возникла заминка с прикреплением нагрудного знака.