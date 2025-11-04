Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 17:27

«У вас мантия, как броня!»: Пастор объяснил казус на церемонии вручения госнаград Путиным

Пастор объяснил казус на церемонии вручения госнаград Путиным

На церемонии награждения в Кремле в честь Дня народного единства произошёл небольшой инцидент. Когда президент России Владимир Путин приступал к вручению награды Олегу Гончарову, представителю Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, возникла заминка с прикреплением нагрудного знака.

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев решил уточнить у самого Гончарова, что же произошло. По словам пастора, всему виной — особо плотная ткань мантии.

Пастор объяснил казус на церемонии вручения госнаград Путиным. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Вот эта одежда — пасторская, мы её надеваем в особо торжественных случаях. Когда мы совершаем священные обряды или у нас какое-то торжество. Но, по всей видимости, эта мантия не предназначена для государственных наград — сложно проколоть оказалось», — рассказал Гончаров.

Впрочем, Путин с улыбкой разрядил обстановку шуткой: «У вас мантия, как броня!»

Путин вручил ордена Дружбы и медали Пушкина зарубежным друзьям России
Путин вручил ордена Дружбы и медали Пушкина зарубежным друзьям России

Ранее сообщалось, что Путин вручил награды и президентские премии «За вклад в укрепление единства российской нации» и государственных наград. Мероприятие состоялось в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца Московского Кремля. Пастора Гончарова президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar