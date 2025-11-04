«У вас мантия, как броня!»: Пастор объяснил казус на церемонии вручения госнаград Путиным

На церемонии награждения в Кремле в честь Дня народного единства произошёл небольшой инцидент. Когда президент России Владимир Путин приступал к вручению награды Олегу Гончарову, представителю Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, возникла заминка с прикреплением нагрудного знака.

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев решил уточнить у самого Гончарова, что же произошло. По словам пастора, всему виной — особо плотная ткань мантии.

Пастор объяснил казус на церемонии вручения госнаград Путиным. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Вот эта одежда — пасторская, мы её надеваем в особо торжественных случаях. Когда мы совершаем священные обряды или у нас какое-то торжество. Но, по всей видимости, эта мантия не предназначена для государственных наград — сложно проколоть оказалось», — рассказал Гончаров.

Впрочем, Путин с улыбкой разрядил обстановку шуткой: «У вас мантия, как броня!»

Ранее сообщалось, что Путин вручил награды и президентские премии «За вклад в укрепление единства российской нации» и государственных наград. Мероприятие состоялось в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца Московского Кремля. Пастора Гончарова президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.