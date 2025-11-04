Путин вручил ордена Дружбы и медали Пушкина зарубежным друзьям России

Президент России Владимир Путин лично вручил государственные награды иностранным гражданам в Кремле. Глава государства наградил их орденами Дружбы и медалями Пушкина.

Среди награждённых оказались представители Италии, Вьетнама, Германии, Шри-Ланки, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Демократической Республики Конго и Японии. Ордена Дружбы получили итальянский журналист и лидер международного русофильного движения Элизео Бертолази, генеральный секретарь общества дружбы Шри-Ланка—Россия Саман Кумара Ранджит Вирасинхе, учредительница крупного бизнеса во Вьетнаме Тхай Хыонг, а также немецкий музыкант Юстус Франц.

Медаль Пушкина вручили послу ОАЭ Мухаммаду Ахмаду аль-Джаверу, японскому организатору фестиваля русской культуры Комаки Курихаре, а также этническому исследователю и переводчику из Ирана Рашаду Мирону.

Отдельно отметим, что четверо из награждённых являются гражданами государств постсоветского пространства. Белорусы — игумения гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в городе Гродно Гавриила и клирик Свято-Елисаветинского женского монастыря под Минском протоиерей Андрей (Лемешонок), художник из Узбекистана Эльмира Ахмедова и актёр столичного русского драматического театра Казахстана Сергей Матвеев тоже пополнили ряды кавалеров медалей Пушкина.

Ранее сообщалось, что Путин открыл торжественную церемонию вручения президентских премий «За вклад в укрепление единства российской нации» и государственных наград. Мероприятие проходит в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца Московского Кремля.