Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 15:04

Путин открыл церемонию вручения наград в Кремле в честь Дня народного единства

Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин открыл торжественную церемонию вручения президентских премий «За вклад в укрепление единства российской нации» и государственных наград. Мероприятие состоялось в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца Московского Кремля.

Путин на церемонии вручения наград в Кремле в честь Дня народного единства. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В этом году премии получили Анна Габдуллина, заместитель директора компании «Открытие», и Павел Орлов, учёный секретарь музея-заповедника «Лудорвай». Кроме того, по информации пресс-службы Кремля, глава государства вручит государственные награды представителям различных сфер: общественных и религиозных организаций, бизнеса, а также иностранным деятелям культуры.

Премия, учреждённая в 2016 году, присуждается за деятельность, способствующую укреплению гражданского самосознания и духовной общности народов России. Кандидатов на премию выдвигает президентский совет по межнациональным отношениям.

Путин на Красной площади пообщался с детьми Героев СВО и рассказал о своих предках
Путин на Красной площади пообщался с детьми Героев СВО и рассказал о своих предках

Также Путин сегодня по сложившейся традиции возложил букет алых роз к монументу Минину и Пожарскому на Красной площади. Наряду с главой государства, в мероприятии приняли участие представители различных религиозных конфессий, а также активисты общественных и молодежных объединений.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • День народного единства
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar