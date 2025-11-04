Путин открыл церемонию вручения наград в Кремле в честь Дня народного единства

Президент России Владимир Путин открыл торжественную церемонию вручения президентских премий «За вклад в укрепление единства российской нации» и государственных наград. Мероприятие состоялось в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца Московского Кремля.

Путин на церемонии вручения наград в Кремле в честь Дня народного единства. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В этом году премии получили Анна Габдуллина, заместитель директора компании «Открытие», и Павел Орлов, учёный секретарь музея-заповедника «Лудорвай». Кроме того, по информации пресс-службы Кремля, глава государства вручит государственные награды представителям различных сфер: общественных и религиозных организаций, бизнеса, а также иностранным деятелям культуры.



Премия, учреждённая в 2016 году, присуждается за деятельность, способствующую укреплению гражданского самосознания и духовной общности народов России. Кандидатов на премию выдвигает президентский совет по межнациональным отношениям.

Также Путин сегодня по сложившейся традиции возложил букет алых роз к монументу Минину и Пожарскому на Красной площади. Наряду с главой государства, в мероприятии приняли участие представители различных религиозных конфессий, а также активисты общественных и молодежных объединений.