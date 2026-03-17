17 марта, 09:32

«Мой хороший друг»: Ван Дамм тепло высказался о Путине и процитировал его слова

Обложка © ТАСС / Zuma / Christopher Khoury

Актёр Жан-Клод Ван Дамм рассказал о своей дружбе с президентом России Владимиром Путиным во время открытия собственной выставки в Гонконге. Слова американской звезды боевиков 80-х и 90-х приводит издание South China Morning Post.

Ван Дамм назвал российского лидера «хорошим другом» и вспомнил, как тот объяснил его всемирную известность. По словам актёра, Путин тогда заметил, что секрет его популярности кроется в том, что поступки говорят громче слов.

Актёр уточнил, что этот разговор состоялся ещё до начала конфликта на Украине. Ван Дамм также рассказал, что, будучи европейцем, который жил в Штатах и много снимался в Гонконге, он всегда чувствовал себя связующим звеном между разными культурами.

«Мне за них не стыдно»: Путин объяснил, есть ли у него настоящие друзья

К слову, в прошлом году журналистка Диана Панченко разместила в соцсетях видеообращение Жан-Клода Ван Дамма. В нём актёр заявил о намерении посетить Россию в качестве посла мира. Он также упомянул о встрече с Путиным в Сочи в 2010 году и выразил надежду на новую встречу с российским лидером после урегулирования конфликта на Украине, чтобы обсудить спортивные вопросы. Ван Дамм подчеркнул, что его визит будет носить исключительно мирный, спортивный и позитивный характер, без политической подоплёки. В конце обращения он поблагодарил Путина и символически поцеловал Россию.

