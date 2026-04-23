Владимир Путин наградил президента IBA Умара Кремлёва орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил спортсменов и представителей бокса за их достижения в 2025 году.

Президент IBA Умар Кремлёв и трёхкратный чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов были награждены орденом Дружбы.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены: боец смешанных единоборств Пётр Ян, боксёр-профессионал Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса Александр Беспутин, боксёры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.

— Ваши результаты — это весомый вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте, прочных и незыблемых, несмотря на нечистоплотные попытки их ослабить. Трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства МОК нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Надеюсь, новое руководство МОК как можно скорее преодолеет это тяжёлое наследие. Государство продолжит развивать спортивную сферу по всем направлениям и обеспечивать самые широкие возможности для этого. Поздравляю вас с государственными наградами, — заявил Владимир Путин.

Умар Кремлёв поблагодарил за награду и отметил, что орден Дружбы — это признание заслуг всей боксёрской семьи: каждого спортсмена, тренера и каждой национальной федерации. Он также добавил, что спорт является миротворцем и служит мостом между странами, народами и культурами. По его словам, IBA продолжит поддерживать и объединять спортсменов по всему миру.

Чемпионат мира 2025 года в Дубае стал успешным для российских боксёров: они завоевали 13 медалей — 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую. Кроме того, каждый чемпион получил по 300 тысяч долларов призовых от IBA.

