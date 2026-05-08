Лукашенко предложил обсудить с Путиным полтора вопроса до празднования Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным «полтора вопроса», а остальное внимание уделить Великой Победе. Об этом глава республики сказал на встрече с президентом РФ в Кремле.

«И вот я сегодня подумал тоже: наверное, полтора вопроса, которые мы с вами обсудим. А остальное — это наша Великая Победа», — сказал Лукашенко.

Напомним, в Кремле прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Визит белорусского лидера был организован так, чтобы совместить участие в праздничных мероприятиях с обсуждением накопившихся вопросов. Президенты двух стран затронули актуальные темы двусторонней повестки.