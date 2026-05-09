Путин назвал визит Мирзиёева в Москву знаком особых отношений

В преддверии Парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Российский президент назвал визит узбекского коллеги проявлением братских отношений и особого доверия, подчеркнув, что Мирзиёев прибыл в Москву, несмотря на внешнее давление и угрозы.

По словам Путина, такие шаги – это не просто дипломатический жест, а свидетельство глубокого взаимного уважения и общности подходов к сохранению исторической памяти.

Ранее Life.ru писал, что Мирзиёев, в свою очередь, поздравил российского лидера и весь народ России с 81-й годовщиной Победы. Он подчеркнул, что победа над нацизмом – это общая история, которую нельзя забывать, и призвал передавать память о войне молодому поколению. На встрече также обсуждались торгово-экономические связи. Путин отметил, что объёмы торговли между странами растут, реализуются совместные проекты, а Россия остаётся одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана.