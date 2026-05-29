«Очень близкие и товарищеские»: Песков рассказал об отношениях Путина с лидером Узбекистана
Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев/POOL
Взаимоотношения между руководителями РФ и Узбекистана выстроены на взаимном доверии и неформальном общении, что напрямую влияет на эффективность двустороннего взаимодействия. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя журналистам характер контактов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
«Наши лидеры — и Путин, и Мирзиёев, — у них очень близкие товарищеские отношения, что позволяет им, конечно, работать плодотворно на благо народов наших двух стран», — сказал он.
Песков дополнил, что Узбекистан занимает место одного из ключевых и наиболее дружественных союзников России. Представитель Кремля уточнил, что между Москвой и Ташкентом налажено интенсивное взаимодействие в вопросах экономики, взаимных инвестиций, торговли и культуры, базирующееся на крепком историческом фундаменте.
Ранее сообщалось, что Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор. Лидеры России и Узбекистана затронули широкий круг вопросов взаимодействия между странами
