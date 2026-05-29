Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 07:28

«Очень близкие и товарищеские»: Песков рассказал об отношениях Путина с лидером Узбекистана

Песков заявил о товарищеских отношениях Путина и Мирзиёева

Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев/POOL

Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев/POOL

Взаимоотношения между руководителями РФ и Узбекистана выстроены на взаимном доверии и неформальном общении, что напрямую влияет на эффективность двустороннего взаимодействия. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя журналистам характер контактов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

«Наши лидеры — и Путин, и Мирзиёев, — у них очень близкие товарищеские отношения, что позволяет им, конечно, работать плодотворно на благо народов наших двух стран», — сказал он.

Песков дополнил, что Узбекистан занимает место одного из ключевых и наиболее дружественных союзников России. Представитель Кремля уточнил, что между Москвой и Ташкентом налажено интенсивное взаимодействие в вопросах экономики, взаимных инвестиций, торговли и культуры, базирующееся на крепком историческом фундаменте.

Путин назвал визит Мирзиёева в Москву знаком особых отношений
Путин назвал визит Мирзиёева в Москву знаком особых отношений

Ранее сообщалось, что Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор. Лидеры России и Узбекистана затронули широкий круг вопросов взаимодействия между странами

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Шавкат Мирзиёев
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Узбекистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar