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4 июня, 18:50

Путин: Киеву мало запретить пропаганду нацизма, нужно следовать запрету

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинским властям недостаточно принять закон против пропаганды нацизма — необходимо его неукоснительно исполнять. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых агентств.

«Там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон», — сказал российский лидер.

Путин: Поставляемое Украине оружие расползается по всему миру
Путин: Поставляемое Украине оружие расползается по всему миру

Путин также заявил, что на Украине стараются не обращать внимания на случаи, связанные с героизацией нацистов и националистов. Он напомнил, что одной из целей СВО Москва называла денацификацию. Глава государства отметил, что на тему нацизма на Украине закрывает глаза и главарь киевского режима Владимир Зеленский — еврей по национальности. Лидер РФ добавил, что дед Зеленского — участник Великой Отечественной войны — в гробу, наверное, перевернулся.

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Алена Пенчугина
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