Путин: Поставляемое Украине оружие расползается по всему миру
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Поставляемое Украине вооружение попадает в разные уголки планеты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ.
Глава государства прямо назвал происходящее свершившимся фактом. По его словам, процесс уже невозможно отрицать.
Российский лидер подчеркнул, что боевая техника и снаряжение, изначально предназначавшиеся для Киева, сейчас бесконтрольно расходятся далеко за пределы страны. Маршруты этого движения до конца не ясны.
Путин констатировал, что ситуация выходит из-под контроля тех, кто отправлял арсеналы. Изначальные цели поставок уже не имеют значения на фоне текущего положения дел.
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