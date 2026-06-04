Поставляемое Украине вооружение попадает в разные уголки планеты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

Глава государства прямо назвал происходящее свершившимся фактом. По его словам, процесс уже невозможно отрицать.

Российский лидер подчеркнул, что боевая техника и снаряжение, изначально предназначавшиеся для Киева, сейчас бесконтрольно расходятся далеко за пределы страны. Маршруты этого движения до конца не ясны.

Путин констатировал, что ситуация выходит из-под контроля тех, кто отправлял арсеналы. Изначальные цели поставок уже не имеют значения на фоне текущего положения дел.