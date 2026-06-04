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4 июня, 18:43

Путин: Поставляемое Украине оружие расползается по всему миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikola Lysogor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikola Lysogor

Поставляемое Украине вооружение попадает в разные уголки планеты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

Глава государства прямо назвал происходящее свершившимся фактом. По его словам, процесс уже невозможно отрицать.

Российский лидер подчеркнул, что боевая техника и снаряжение, изначально предназначавшиеся для Киева, сейчас бесконтрольно расходятся далеко за пределы страны. Маршруты этого движения до конца не ясны.

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Путин констатировал, что ситуация выходит из-под контроля тех, кто отправлял арсеналы. Изначальные цели поставок уже не имеют значения на фоне текущего положения дел.

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Никита Никонов
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