Оружие, поступающее из зоны боевых действий на Украине, распространяется по европейским странам и в отдельных случаях попадает к международным террористическим группировкам. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Заявление прозвучало на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

Нарышкин также заявил, что Киев оказывает давление на отдельных европейских политиков, выступающих против дальнейшего финансирования Украины. По его словам, речь идёт о попытках принуждения стран, не поддерживающих увеличение бюджетных расходов на помощь Киеву.

«Оружие c украинского театра военных действий свободно гуляет по Европе, оказываясь в том числе в распоряжении международных террористических группировок», — сказал он.

