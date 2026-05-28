Владимир Зеленский мог бы сыграть Адольфа Гитлера в третьесортном фильме, считает директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.



«Нынешнему украинскому главарю, конечно, далеко до Гитлера. Хотя он вполне способен сыграть эту роль в каком-нибудь третьесортном комедийном фильме», — сказал он на встрече в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

Зеленского нередко сравнивают с лидером Третьего рейха, например ирландский журналист Чей Боуз отметил это сходство после сообщений о том, что главарь киевского режима проводит всё больше времени в бункере в Киеве.