Нарышкин: Зеленский мог бы сыграть Гитлера в третьесортном фильме
Владимир Зеленский мог бы сыграть Адольфа Гитлера в третьесортном фильме, считает директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Нынешнему украинскому главарю, конечно, далеко до Гитлера. Хотя он вполне способен сыграть эту роль в каком-нибудь третьесортном комедийном фильме», — сказал он на встрече в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.
Зеленского нередко сравнивают с лидером Третьего рейха, например ирландский журналист Чей Боуз отметил это сходство после сообщений о том, что главарь киевского режима проводит всё больше времени в бункере в Киеве.
