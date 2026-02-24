Владимир Путин
24 февраля, 14:24

«Никого не напоминает?» Прячущегося в советском бункере Зеленского сравнили в Гитлером

Ирландский журналист Боуз сравнил Зеленского с Гитлером из-за бункера в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter) провёл параллель между Владимиром Зеленским и Адольфом Гитлером. Поводом стали слова киевского главаря, что он проводит всё больше времени в бункере в Киеве.

«Диктатор Зеленский показал свой бункер в Киеве, построенный, по иронии, советскими властями для защиты от его новых «друзей». Он проводит там «всё больше времени». Никого не напоминает?», — написал Боуз.

Ранее Владимир Зеленский признался, что прожил два года в бункере, почти не вылезая наружу. Он также показал кадры из этого подземного сооружения, которого так и не коснулась «декоммунизация», хотя построено оно было в советские времена.

