«Никого не напоминает?» Прячущегося в советском бункере Зеленского сравнили в Гитлером
Ирландский журналист Боуз сравнил Зеленского с Гитлером из-за бункера в Киеве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter) провёл параллель между Владимиром Зеленским и Адольфом Гитлером. Поводом стали слова киевского главаря, что он проводит всё больше времени в бункере в Киеве.
«Диктатор Зеленский показал свой бункер в Киеве, построенный, по иронии, советскими властями для защиты от его новых «друзей». Он проводит там «всё больше времени». Никого не напоминает?», — написал Боуз.
Ранее Владимир Зеленский признался, что прожил два года в бункере, почти не вылезая наружу. Он также показал кадры из этого подземного сооружения, которого так и не коснулась «декоммунизация», хотя построено оно было в советские времена.
