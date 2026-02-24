Главарь киевского режима Владимир Зеленский показал кадры из бункера, в котором прятался два года. Примечательно, что убежище возвели ещё в советское время, но декоммунизация по неясным причинам его не коснулась.









Напомним, накануне Зеленский признался, что два года прятался в бункере и выбирался оттуда только в свой офис. Киевский главарь утверждает, что сейчас не спускается в бомбоубежище даже при воздушной тревоге.

Советское происхождение бункера не смутило Зеленского, а тем временем на Украине подвели итоги декоммунизации за последние десять лет. Так, минкульт страны переименовал почти десять тысяч топонимов.